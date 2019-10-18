MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristlerin tuzakladığı mayın ve EYP'ler imha ediliyor Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.