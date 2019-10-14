24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8985
  • 6,5085
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.' açıklamasında bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan 'DEAŞ tutukluları' açıklaması

Trump'tan 'DEAŞ tutukluları' açıklaması

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda patlama sesi polisi harekete geçirdi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

At çiftliği alev alev yandı

At çiftliği alev alev yandı

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Suçüstü yakalandılar! Kaymakam ormanda gezerken fark etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Fatih'te ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Şule Çet davasında yeni gelişme!
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katacak! Yerli 'bomba atarlar' teslim edildi

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA