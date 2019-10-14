MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu."
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