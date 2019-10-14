MSB: Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550 oldu Milli Savunma Bakanlığı, 'Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 550 oldu.' açıklamasında bulundu.