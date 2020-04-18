18 Nisan 2020 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:44

Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin neden ertelendiğine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmedi, 66 bin kişini de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında en az 20 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktı. Bu hareketlilik bugüne kadar karantina şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak, özellikle birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir" denildi.