İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB: Başarıyla devam eden 6 büyük operasyonumuz riske girebilir
Güncel

MSB: Başarıyla devam eden 6 büyük operasyonumuz riske girebilir

Milli Savunma Bakanlığı 'celp ve terhisler neden ertelendi?' sorusuna yanıt verdi: Başarıyla devam eden 6 büyük operasyonumuz riske girebilir

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:44
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, celp ve terhislerin neden ertelendiğine ilişkin açıklamada bulundu.  Yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde jandarma dahil 53 bin kişinin celp kapsamında gelmedi, 66 bin kişini de terhis olması söz konusuydu. Bu görev değişimi yurt çapında en az 20 bin kişilik çok kapsamlı bir hareketliliğe sebep olacaktı. Bu hareketlilik bugüne kadar karantina şehirlerin izolasyonu, sokağa çıkma yasağı gibi sosyal hareketliliği asgariye indiren tedbirlerle yurt genelinde ve TSK bünyesinde sağlanan kazanımlara çok ciddi büyük zararlar verebilir. Buna bağlı olarak, özellikle birliklerimizde meydana gelecek bir virüs salgını yurt içi ve yurt dışı operasyonlarımızı tehlikeye sokabilir" denildi.

'Yurttaki kardeşleri' için kolları sıvadı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.