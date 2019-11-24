MSB bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan'a ve Mehmetçiğe teşekkür Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, terör örgütü PKK/YPG'nin zorla savaştırmak istediği, her türlü baskı ve zulmü gösterdiği Suriyelilerin evlerine dönme görüntülerine yer verildi. Ülkelerine döndükleri için mutlu olan Suriyeliler, kendilerine her zaman destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mehmetçiğe teşekkür etti