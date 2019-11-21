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MSB bu görüntülerle duyurdu: Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü olarak evlerine dönmeye başladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı.' dneildi.

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Terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimiz gönüllü ve güvenli olarak Barış Pınarı Harekât bölgesindeki topraklarına dönmeye başladı. 

 

 

 

Milli Savunma bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Güvenli Bölge’nin tesisi için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad ve Rasulayn’dan temizlenmesi bölgeye geri dönüşlerin de yolunu açtı. Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunu işgal etmesiyle birlikte baskı ve zulme dayanamayan yaklaşık 1,5 milyon Kürt kardeşimiz bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Yaklaşık 400 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz de Türkiye’ye sığınmıştı. Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıya ulaşması ile terör örgütü PKK/YPG’nin bölgeden temizlenmesi ve alt yapı çalışmalarına hız verilmesi Suriyeli kardeşlerimizin geri dönüşünün de önünü açtı.
 
Terör örgütü PKK/YPG’den kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde yer alan Cerablus’a sığınan Suriyeli kardeşlerimizden yaklaşık 200 kadarı gönüllü ve güvenli olarak kendi evlerine, topraklarına döndü.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde huzur ve güvenin tesis edilmesiyle bölgeye geri dönüşlerin devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 295 kişiden oluşan 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine geri dönmek için yola çıktı."

 

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