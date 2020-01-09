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MSB: Barış Pınarı Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’ye ait silah ve mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı Bölgesi’nde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde; 1x havan silahı, 20x AK-47 piyade tüfeği, 3x RPG-7 roketatar, 12x roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 5 bin 532x Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37x AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi.' denildi.

09.01.2020  15:20 - Güncelleme: 09.01.2020  15:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barış Pınarı Bölgesi’nde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni tünel, silah ve mühimmatlar ele geçirilmeye devam ediliyor. Son olarak Tel Abyad’da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. 

Rasulayn’da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG’ye ait  beş yeni tünel ve bir adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi.

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