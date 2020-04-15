15 Nisan 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:20

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Irak Kuzeyinde Kahraman Komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm. uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.