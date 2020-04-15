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MSB: Hakurk'ta terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:20
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Irak Kuzeyinde Kahraman Komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda dün Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm. uçaksavar mühimmatı, 3 adet RPG -7 roketatar mühimmatı, EYP yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 adet şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

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