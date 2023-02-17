MSB bu sözlerle paylaştı: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir

Deprem bölgesindeki minik bir kız çocuğu, yere çökmüş Mehmetçiğin omzuna yattı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde minik bir kız çocuğunun, yere çökmüş askerin omzuna yattığı anlar yer aldı. Mehmetçik ile minik çocuğun görüntüleri duygusal anlara neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.
Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.