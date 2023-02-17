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MSB bu sözlerle paylaştı: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), depremzede bir çocuğun yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı görüntüyü, 'O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir' notu ile paylaştı.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 22:01 - Güncelleme:
MSB bu sözlerle paylaştı: O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir
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Deprem bölgesindeki minik bir kız çocuğu, yere çökmüş Mehmetçiğin omzuna yattı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüde minik bir kız çocuğunun, yere çökmüş askerin omzuna yattığı anlar yer aldı. Mehmetçik ile minik çocuğun görüntüleri duygusal anlara neden oldu.

ASKERLER AFET BÖLGESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından pek çok yerde konuşlu birliklerden askerler afet bölgesinde görevlendirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, asayişin tesisi gibi vazifeleri üstlenen Mehmetçik, çadır kurulumu, yemek ve yardımların dağıtımında da rol aldı. MSB tarafından paylaşılan bir görüntüde deprem bölgesindeki bir kız çocuğunun, yere çömelmiş askerin omzuna başını dayadığı anlar yer aldı.

"O BAŞ KOYDUĞUN OMUZ; DEVLETTİR, MİLLETTİR"

Bakanlıkça, "O baş koyduğun omuz; devlettir, millettir. Sen de geleceğimizsin, Türkiye'sin. Devlet millet el ele yaralarımızı saracak, Türkiye'mizi büyütmeye devam edeceğiz" notu ile paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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