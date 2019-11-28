Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı.