MSB: Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli Tel Abyad'a döndü
Milli Savunma Bakanlığı, Cerablus’a sığınan 593 Suriyelinin gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı.
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