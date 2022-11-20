Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022
Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor.
Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar.
Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz! pic.twitter.com/gLs0B24xsO