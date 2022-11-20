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Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, 'Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

20 Kasım 2022 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Teröristler için 'hesap zamanı': Bombalara 'Yağmur' ve 'Ecrin'in adını yazdılar
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda, "Görmek istemeyenler olsa da terör örgütü PKK/YPG, bu coğrafyada bebekleri ve çocukları acımasızca katletmeye devam ediyor. Son olarak dünyalar tatlısı Ecrin ve Yağmur'u bizlerden ayırdılar. Çocuk katillerinden hesap sormaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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