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MSB: Çocukların yüzünün gülmesi için terör örgütleriyle mücadele etmekten geri durmayacağız

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmayacağı ve tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceği bildirildi.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:32 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 20:33
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve onun fedakar askeri Mehmetçiğin operasyonların gecikmesi pahasına da olsa bulunduğu hiçbir yerde sivilleri, tarihi ve kültürel mekanları hedef almadığı vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Özellikle çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmadık, durmayacağız. Mazlum/mağdurların yanında olmaya, onlara zulmeden başta PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü canileri olmak üzere tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerde çocuklara yapılan yardımların bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.

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