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  • MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yarın başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı
Güncel

MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yarın başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yarın başkentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu.

AA27 Ekim 2023 Cuma 19:52 - Güncelleme:
MSB, Cumhuriyet'in 100. yılına özel yarın başkentte düzenlenecek etkinlik programını paylaştı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı başkent Ankara'da da coşkuyla kutlayacağız." ifadesine yer verildi.

Açıklamaya göre, program kapsamında saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak.

Mehteran Birliği saat 14.00'te TBMM önünde konser verecek, saat 14.15'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser düzenleyecek.

TBMM önünden saat 14.35'te Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak.

SOLOTÜRK de saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

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