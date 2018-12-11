MSB dövizle askerlik nedir başvuruları nasıl yapılır MSB personel temin dövizle askerlik hizmeti başvuru şartları msb.gov.tr

Dövizli askerlik nedir? MSB dövizle askerlik başvuruları nasıl yapılır? Dövizle askerlik uygulaması uzaktan eğitim nasıl oluyor? TSK dövizle askerlik hizmeti başvuru şartları neler? gibi soruların yanıtları merak edilen konular arasında. MSB'den alınan son dakika bilgisine göre, Dövizle askerlik başvuruları bugün itibariyle başladı! Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu. MSB dövizle askerlik başvurularına ilişken merak edilenler son dakika haberleri ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Dövizle askerlik başvuruları başladı! Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, dövizle askerlik uygulaması kapsamında, uzaktan eğitimle ilgili internet sitesinin hizmete açıldığını duyurdu.



Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açıldığı belirtildi.



Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacakların, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma Bakanlığı Dövizle Askerlik Uzaktan Eğitim Portalı" internet sitesine giriş yapabileceği bildirilen açıklamada, "Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız, kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır." ifadesine yer verildi.

DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMİ'NE NASIL BAŞVURULUR?



Yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından biri olan “uzaktan eğitim” alma ile ilgili site 11 Aralık 2018 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır.



2. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlüler “https://dovizle.msb.gov.tr” adresinden “T.C MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI” adlı siteye giriş yapabileceklerdir.



3. Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayan yükümlü vatandaşlarımız; kanununda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları Büyükelçiliklere ve/veya konsolosluklara müracaat ederek Dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacaklardır.

DÖVİZLE ASKERLİK NEDİR?



Yurt dışında yaşayan veya çalışan ya da gemi adamı statüsüne sahip vatandaşların 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurmaları ve belirlenen meblağı yatırmaları halinde askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılmalarına yarayan bir uygulamadır.







DÖVİZLE ASKERLİK ŞARTLARI NELER?



Öncelikle, yurt dışında oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden birine sahip olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak gereklidir. Diğer bir deyişle, yurt dışında oturuma ya da çalışma izni veya gemi adamı statüsü olmayan, bu izinlerin süresi biten ya da yasal olmayan yollarla yurt dışında bulunan vatandaşlarımız bu haktan yararlanamayacaklardır.



Ayrıca, dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak gerekmektedir. Yurt dışında 3 yıl süreyle çalışmış olmak da şartların arasındadır. Bu süre hesaplanırken Türkiye'de çalışılan süreler hesaba katılmazken, işsizlik maaşı alınan, kısa süreli veya geçici işlerde çalışılan ve gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçinilen süreler çalışma süresine dahil edilmektedir. Kişiler çifte vatandaş dahi olsalar 3 yıllık yurt dışında çalışma süresini doldurmuş olmaları aranmaktadır.