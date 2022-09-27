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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Gölcük Tersane Komutanlığında meydana gelen iş kazasında sözleşmeli er Enes Bıyık şehit oldu.

AA27 Eylül 2022 Salı 21:16 - Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığında, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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