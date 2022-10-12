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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın şehit olduğunu bildirdi.

AA12 Ekim 2022 Çarşamba 21:57 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın EYP patlaması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Han için başsağlığı mesajı yayımladı.

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