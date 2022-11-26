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MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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