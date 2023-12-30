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MSB duyurdu! 190 memur alınacak

Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere sınav ile 190 memur alımı yapılacak. Sınav başvuruları 31 Ocak tarihine kadar yapılabilecek.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 04:03 - Güncelleme:
MSB duyurdu! 190 memur alınacak
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Milli Savunma Bakanlığı'nın personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne, mühendis, memur, hemşire, tekniker ve hizmetli gibi 13 iş kolunda toplam 190 memur alınacak.

Sınava başvurmak isteyen adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan ilgili puan türlerinden taban puan almış olmaları gerekiyor.

Sınav başvuruları 31 Ocak tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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