MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz!



Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/4GgjXJo0aF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2023