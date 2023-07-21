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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21 Temmuz 2023 Cuma 17:09 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB tarafından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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