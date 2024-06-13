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MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu

MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

13 Haziran 2024 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
MSB duyurdu! 2 terörist teslim oldu
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MSB, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

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