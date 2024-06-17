MSB duyurdu: 2'nci NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı gerçekleştirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı Birleşik Kuvvet Uzay Unsur Komutanlığı koordinesindeki konferansta, 26 müttefik, Avustralya ve Japonya'nın yer aldığı 2 partner ülke ve 10 farklı NATO biriminden 125'ten fazla katılımcı yer aldı.

Türkiye, İsveç ve Japonya'nın konuşmacı olarak davet edildiği konferansa, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Harekat Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Kemal Turan ve beraberindeki heyet katıldı.

Konferansta, askeri uzay faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.