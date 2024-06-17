İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2024 Pazartesi / 11 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8378
  • EURO
    35,1794
  • ALTIN
    2449.45
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB duyurdu: 2'nci NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı gerçekleştirildi
Güncel

MSB duyurdu: 2'nci NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), '2'nci NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı'nın 'Uzay Güvenliği ve Uzay Harbi' teması ile gerçekleştirildiğini bildirdi.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 12:34 - Güncelleme:
MSB duyurdu: 2'nci NATO Uzay Harekat Komutanları Konferansı gerçekleştirildi
ABONE OL

MSB'den yapılan açıklamaya göre, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı Birleşik Kuvvet Uzay Unsur Komutanlığı koordinesindeki konferansta, 26 müttefik, Avustralya ve Japonya'nın yer aldığı 2 partner ülke ve 10 farklı NATO biriminden 125'ten fazla katılımcı yer aldı.

Türkiye, İsveç ve Japonya'nın konuşmacı olarak davet edildiği konferansa, Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına Harekat Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Kemal Turan ve beraberindeki heyet katıldı.

Konferansta, askeri uzay faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.

  • NATO Uzay Harekat
  • Uzay Güvenliği
  • Uzay Harbi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.