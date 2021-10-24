MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.