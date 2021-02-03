MSB duyurdu: Azerbaycanlı askerler başarıyla tamamladı

AA 03 Şubat 2021 Çarşamba 07:54 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 07:55

Azerbaycan Ordusuna mensup 23 asker, İzmir'de 2 hafta süren Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursunu başarıyla tamamladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermenistan’a karşı büyük zafer elde eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı temizliklerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kardeş Azerbaycan Ordusuna destek için bölgeye gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinin bir yandan mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yaparken bir yandan da Azerbaycan askerlerine eğitim verdiği bildirildi.

Azerbaycan Ordusuna mensup 23 asker, İzmir’de 2 hafta süren Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursunu başarıyla tamamladı. Azerbaycan’a uğurlanan kardeşlerimiz Ermenistan’a karşı büyük zafer elde edilen Dağlık Karabağ’da mayın/EYP temizliği yapacak. pic.twitter.com/XqBeiAIb2s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021

Açıklamaya göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu 23 personel de Türkiye'ye gelerek Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) kursuna katıldı.

İzmir'de 3-29 Ocak 2021 arasında İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki kursu başarıyla tamamlayan 23 asker, Azerbaycan'a uğurlandı. Askerler, Dağlık Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapacak.