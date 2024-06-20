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MSB duyurdu! BALTOPS-24 tatbikatına 3 adet F-16 ile 41 personel katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen BALTOPS-24 tatbikatına, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 3 adet F-16 uçak ile 41 personelin katıldığını bildirdi.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
MSB duyurdu! BALTOPS-24 tatbikatına 3 adet F-16 ile 41 personel katıldı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6-20 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen BALTOPS-24 tatbikatına ilişkin, "Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 3 adet F-16 uçağı ve 41 personelimiz katıldı. Tatbikatta dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 15 sorti uçuş icra edildi. ADEX görevleri kapsamında icra edilen tüm görevler başarı ile tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

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