MSB duyurdu! BALTOPS-24 tatbikatına 3 adet F-16 ile 41 personel katıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6-20 Haziran tarihleri arasında Polonya'da düzenlenen BALTOPS-24 tatbikatına ilişkin, "Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 3 adet F-16 uçağı ve 41 personelimiz katıldı. Tatbikatta dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 15 sorti uçuş icra edildi. ADEX görevleri kapsamında icra edilen tüm görevler başarı ile tamamlandı" ifadeleri yer aldı.

Polonya'da 6-20 Haziran 2024 tarihleri arasında BALTOPS-24 tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan 3 adet F-16 uçağı ve 41 personelimiz katıldı.



Tatbikatta dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 15 sorti uçuş icra edildi. ADEX... pic.twitter.com/YhcghIKbOK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 20, 2024