İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8498
  • EURO
    35,6736
  • ALTIN
    2557.13
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB duyurdu! Birleşik Görev Kuvveti komutası artık Türkiye'de
Güncel

MSB duyurdu! Birleşik Görev Kuvveti komutası artık Türkiye'de

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komutasının devralındığını bildirdi.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
MSB duyurdu! Birleşik Görev Kuvveti komutası artık Türkiye'de
ABONE OL

MSB'den yapılan açıklamada, Birleşik Görev Kuvveti (CTF-151) komuta görevi devir tesliminin, Bahreyn'in başkenti Manama'da konuşlu Birleşik Deniz Kuvvetleri (Combined Maritime Forces-CMF) Karargahında Brezilya'dan devralındığı kaydedildi.

Açıklamada, CTF-151'in komutasının daha önce 6 kez Türkiye tarafından icra edildiği hatırlatılarak, 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında ise 7'nci defa gerçekleştirileceği bildirildi.

  • aden
  • komuta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.