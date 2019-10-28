MSB duyurdu: Çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu
Hakkari'de 23 Ekim'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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