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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı harekat bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, üç asker yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker şehit oldu. 3 asker de yaralandı. Şehit asker ile yaralı askerler, ambulans ile geniş güvenlik önlemleri altında Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede polis ve askerler güvenlik önlemleri aldı. Şehit askerin naaşı otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ VURULUYOR

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla PKK/PYD hedeflerinin ateş altına alındı. Patlama sesleri Kilis’in sınır hattından duyulurken, bölgeye takviye askerler sevk edildiği öğrenildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır.

Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Araçta ceset var ihbarı yapıp bombayı patlattılar

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