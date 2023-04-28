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Güncel

MSB duyurdu: İlk grup TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesinin sürdüğünü bildirerek, ilk grubun TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkeye getirildiğini duyurdu.

AA28 Nisan 2023 Cuma 07:21 - Güncelleme:
MSB duyurdu: İlk grup TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntülere de yer aldı.

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