MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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