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MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristler tarafından kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

  • DHA
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

Kayıp çocuklar böyle bulundu

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