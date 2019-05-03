MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.