32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7655
  • 6,5722
  • 260.726
  • 95.305
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, PKK'lı teröristlerce kullanılan hedeflerin vurulduğunu, en az 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

MSB duyurdu... Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Galatasaray Deniz Türüç'ün peşini bırakmıyor

Yargıtay'dan emsal karar: Eşe bunu demek boşanma sebebi

Yargıtay'dan emsal karar: Eşe bunu demek boşanma sebebi

Turizmcide 'Rus polisi' sevinci! Rekor bekleniyor

Turizmcide 'Rus polisi' sevinci! Rekor bekleniyor

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

Tacizciler sert kayaya çarptı! Bakın laf attıkları kadınlar kim çıktı

Palu ailesi davasında şok sözler!

Palu ailesi davasında şok sözler!

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

Kadıköy’deki kahreden olaydan dram çıktı! Yüzbaşılıktan istifa etmiş…

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!

Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

İşte diş çürüğüne engel olan besinler!

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

Paris Havacılık Fuarı'ndan renkli görüntüler...

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA