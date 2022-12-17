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Güncel

MSB duyurdu! NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
MSB duyurdu! NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına karşılık verildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'nun NEXUS ACE görevi Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldı. MSB, Yunan uçaklarının bu girişimine TSK uçakları ile karşılık verildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti.

Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır.

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