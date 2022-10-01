MSB duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı taciz ateşinde yaralanarak hastaneye sevk edilen Ataş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

BAKAN YANIK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yanık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz P. Asb. Çvş. Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 1 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş için taziye mesajı yayımladı.

"#PençeKilit Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Evladımız Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet; ailesi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin; makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin."

ŞEHİT ASTSUBAY YUSUF ATAŞ'IN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE ULAŞTI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın (21) şehadet haberi, Bingöl'deki ailesine verildi.

Askeri yetkililer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve polis ekipleri, şehidin Kültür Mahallesi'ndeki evine giderek, kentte görev yapan polis memuru baba Necat ile anne Nejla Ataş'a acı haberi verdi.

Haberin ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Ailenin dört çocuğunun en büyüğü olan şehidin arkadaşlarına vasiyetini söylediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı.

Videoda, şehit Yusuf Ataş'ın "Benim vasiyetim, eğer ölürsem biliniz. Bir lösemili kız çocuğunun bütün masraflarını karşılayın hayatı boyunca." dediği görülüyor.

Şehidin naaşının memleketi Elazığ'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.