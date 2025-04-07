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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiğini bildirdi.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, teröristlerin kullandığı mağarada tuvalet, genel maksat odaları, çelik konstrüksiyonlu oda, mutfak, su deposu, barınma alanı, depo ve cephaneliğin bulunduğuna ilişkin bilgilerin aktarıldığı videoya da yer verildi.

  • Pençe Kilit
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