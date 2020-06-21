21 Haziran 2020 Pazar 16:58 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 17:13

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman Komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet RPG-7 silahı

- 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,

- 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet telsiz düzenekli EYP,

- Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil)

- 1 Adet telsiz,

- 1 adet dürbün,

- 2 adet termal şemsiye

ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timlerimizce imha edildi."