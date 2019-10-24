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Son dakika... MSB duyurdu: Resulayn'daki unsurlarımıza teröristler saldırdı

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı. MSB, teröristlere gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi.
 
Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.
 
 

MSB´den ´Mehmetçiğe selam´ için teşekkür klibi

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