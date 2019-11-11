MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

MSB duyurdu: Teröristler son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
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