MSB duyurdu: Son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiler

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MSB duyurdu: Teröristler son 24 saatte 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone’larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

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