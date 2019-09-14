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MSB duyurdu: Teröristlerin hain tuzağı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP'nin imha edildiği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekâtı’nda radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış halde 82 mm’lik havan mermisi ve 3 kg’lık bidon içerisinde EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca 2 adet sığınakta bulunan 2 varil mazot ve 2 adet su deposu ile çok miktarda yaşam malzemesi kullanılmaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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