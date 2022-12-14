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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan biri terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
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MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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