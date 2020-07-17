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MSB duyurdu: Yasa dışı yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan malzemeler ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 15.330 paket sigara, 640 gr kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ve çok sayıda ilacın ele geçirildiğini açıkladı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 13:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 13:10
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Hudut birliklerince, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 antipersonel mayını ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Hatay, Van ve Hakkari hudut hattındaki arama tarama faaliyetlerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 tabanca, 28 av tüfeği, 780 kurusıkı tabanca fişeği ile 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaydedildi.

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