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Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca lastik bota aktarılarak Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı.

DHA10 Eylül 2022 Cumartesi 15:34 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" denildi.

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