MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü... pic.twitter.com/pOMgspypth — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2024