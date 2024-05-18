İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
Güncel

MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

DHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:10 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.