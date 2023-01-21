MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.