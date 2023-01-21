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MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, yaşa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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