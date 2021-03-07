MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı
MSB: Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
07 Mart 2021 Pazar 17:56 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:56
MSB: Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi