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MSB: Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 09:48 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedeflerin gece boyunca ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" başlıklı açıklamada, "İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık harekata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer aldı.

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