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MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, 'Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir. Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi.' ifadelerine yer verildi.

04 Ekim 2020 Pazar 17:43 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 17:48
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MSB'nin açıklamasından öne çıkan satır başları şöyle:

"Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da katliam yapan Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de bölgede barış ve huzurun tesisine engel olmaktadır. 

"Masum sivilleri hedef alan Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmelidir."

"Terör örgütüne yönelik icra edilen başarılı operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi." 

"(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 20 bin 312 personel ihraç edildi, 3 bin 798'i hakkında adli ve idari süreç devam ediyor."

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