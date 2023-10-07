Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! Milli Savunma Bakanlığı son rakamları açıkladı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi.' denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi." denildi.