İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! Milli Savunma Bakanlığı son rakamları açıkladı
Güncel

Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! Milli Savunma Bakanlığı son rakamları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi.' denildi.

7 Ekim 2023 Cumartesi 14:47 - Güncelleme:
Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor! Milli Savunma Bakanlığı son rakamları açıkladı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.