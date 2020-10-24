MSB: Geçen Geçen ay yapılan operasyonlarda toplam 119 terörist etkisiz hale getirildi

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:57 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 11:04

MSB: 15 Temmuz 2016’dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edildi

MSB: Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz

MSB: (İdlib’deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.”