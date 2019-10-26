MSB: Taciz ve saldırılar sürüyor... Gerekli karşılık verildi MSB: Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi.