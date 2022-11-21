İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2022 Pazartesi / 27 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6154
  • EURO
    19,1538
  • ALTIN
    1044.43
  • BIST100
    4526.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB görüntüleri paylaştı! Böyle yerle bir edildi
Güncel

MSB görüntüleri paylaştı! Böyle yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe Kılıç Harekatı'nın görüntülerini paylaştı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı! Böyle yerle bir edildi
ABONE OL

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.