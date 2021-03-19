İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3513
  • EURO
    8,7704
  • ALTIN
    411.206
  • BIST100
    1550.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz'de ABD ile tatbikat
Güncel

MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz'de ABD ile tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de ABD ile gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı.

19 Mart 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:45
ABONE OL

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.