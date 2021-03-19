MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz'de ABD ile tatbikat

19 Mart 2021 Cuma 09:45 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:45

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.